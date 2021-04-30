المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات و

المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات وصفحات لتحرك قوات قال انها مدعومة بمرتزقة روس في الجفرة مثيرًا الهلع من عودة الحرب . ما صحة الخبر ؟ 👇🏻
المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات وصفحات لتحرك قوات قال انها مدعومة بمرتزقة روس في الجفرة مثيرًا الهلع من عودة الحرب . ما صحة الخبر ؟ 👇🏻
قوات بركات الحطب التابعه لوزارة الدلاع للعصابات الارهابيه تختلق في قصص خياليه للتملص من الاتفاقات حل الازمه الليبيه العصابات لا يروق الا العيش في الفوضي لان قيام الدوله سيعيد المجرمين الي قضاء باقي محكومياتهم فالذين هربوا من السجون في 2011 عقبب سقوط النظام تلقفهم الأخوان وشكل بهم عصابات مسلحه لتنشر الفوضي في البلاد ليسهل سرقة ثروات البلاد بدون اي رادع
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