المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات و

المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات وصفحات لتحرك قوات قال انها مدعومة بمرتزقة روس في الجفرة مثيرًا الهلع من عودة الحرب . ما صحة الخبر ؟ 👇🏻