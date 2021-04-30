عاجل

المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات و

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع ينشر مقطع نقلته عدة قنوات وصفحات لتحرك قوات قال انها مدعومة بمرتزقة روس في الجفرة مثيرًا الهلع من عودة الحرب . ما صحة الخبر ؟ 👇🏻

May be an image of ‎text that says '‎مايكذبوش عليك Û ××‘ الخبر :الصحيح الخبر :لكاذب: 曲 تدقيق :المرصد المركز الإعلامي بركان الغضب: في تعارض نقض لاتفاق 5+5 لوقف بالبحث ثبت أن الفيديو قديم ومتداول اطلاق النار الموقع في جنيف رُصد منذ أبريل 2019 وقد نشرته صفحة اليوم تحرك لآليات مسلحة تابعة موالية لحكومة الوفاق في تاريخه لميليشيات المجرم حفتر مدعوم والخبر المنشور عن تحركات اليوم بمرتزقة روس في محيط الجفرة وأثار هلع المواطنين هو خبر كاذب الرصد‎'‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قوات بركات الحطب التابعه لوزارة الدلاع للعصابات الارهابيه تختلق في قصص خياليه للتملص من الاتفاقات حل الازمه الليبيه العصابات لا يروق الا العيش في الفوضي لان قيام الدوله سيعيد المجرمين الي قضاء باقي محكومياتهم فالذين هربوا من السجون في 2011 عقبب سقوط النظام تلقفهم الأخوان وشكل بهم عصابات مسلحه لتنشر الفوضي في البلاد ليسهل سرقة ثروات البلاد بدون اي رادع

    رد