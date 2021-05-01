الغرابلي: الله سخّر لنا دولة تركيا فانتصرنا. #ليبيا #المرصد
الغرابلي: الله سخّر لنا دولة تركيا فانتصرنا. #ليبيا #المرصد
يتهيالك يا فبرايري يا غبي يا حماااااااار
اى انتصار ياحمار وتركيا فشلت فى هدفها الرئيسى فى ليبيا وهو احتلال موانئ النفط وفشلت فى الوصول لغاز شرق المتوسط واردوغان صاحب الفضل الاول فى هلاك الاخوان اوهمهم بانه سيعيد مرسى للقصر يوم السبت العصر فغاد مرسى للقبر فى الفجر وظل اردوغان يولول مثل النسوان اما الان فنرى باعيننا غدر اردوغان بالخوان حيث يغنى اللن ياسيسى امرك ياسيدى فيسعى لمقابلة من قال عنه قائد الاتقلاب ياكلاب ولم يعد يهتم بربكم الاعمى مرشد الخرفان ولا من معه فى السجون ياميبون فمصر تشترط عليه تسليم الخرفان المطلوبة وهو يعرض طردهم ووقف قتواتهم المسعورة وفى النهاية سيلتزم اردوغان بكل الشروط المصرية وزيادة ومنها انسحابه من ليبيا مع المرتزقة والتعاون فى مجال مكافحة الارهاب ياكلاب عرفت ياغراب انكم مسخرة تظنون ان اردوغات سيحميكم وانتم واهمون فهو سيقدمكم قربان ليكسب ود الشجعان فهو يسعى الان لمقابلة قاهر الخرفان اما انتم فستكونوا تحت الاقدام ووقتها سنذكركم بالحديث الشريف من اعان ظالما اعانه الله عليه فالاخوان وش فقر على من يدعمهم ويدعموا من يعاديهم بغباوتهم ولا يوجد من هو اغبى منك ياغراب البين
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