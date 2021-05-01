رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي و عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في زيارة لمدينة طبرق، وقد شملت الزيارة شاطئ الكورنيش
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي و عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في زيارة لمدينة طبرق، وقد شملت الزيارة شاطئ الكورنيش
هل قابلتم اى واحد فاغنر فى طبرق كما يدعى الدبدوبة التركى ام يتحرك القائد الاعلى للجيش ونائبه بين ابنائه من الضباط والجنود فى امان وبفتخر بسواعد ابناء الشعب الليبى وهو يشم عبير السيادة الوطنية عكس جو مصراته وطرابلس حيث محتل تركى ومرتزقة من سوريا ومليشيات متناحرة الا يخجل الدبيبة من هذا المشهد اين الفاغنر التى تهدد السيادة الوطنية ولو كان فيه فاغنر فى سرت فلماذا لم يسيطروا على عائدات النفط التى تصب فى الخزينة العامة بالكامل فالحقائق تفضح الخونة حيث كنا نشاهد ايام سبطرة مليشيات الجضران وقف مليشياته لتصدير النفط وتهريبه لصالحها ولكن الجيش الوطنى قدم التضحيات لتحرير موانئ النفط ويحميه ليضمن تدفقه لصالح الاقتصاد الوطنى فهل يوجد فاغنر عبيط يترك عائدات النفط وهو يسيطر عليه كما يدعى الخرفان وهذا ثابت فى اقولهم السابقة ان فاغنر يسيطر على النفط وثبت انهم كاذبون وشهود زور فمن يمسك واحد فاغنر له هدية قيمة رحلة الى مرشد الاخوان فى الليمان ليكون برفقته مدى الحياه
أضف تعليقـك