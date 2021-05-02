العرفي: المشري لا يريد الا الحرب و أن يكون شركاؤه في الوطن الإخوان المفسدين فقط. #ليبيا #المرصد
العرفي: المشري لا يريد الا الحرب و أن يكون شركاؤه في الوطن الإخوان المفسدين فقط. #ليبيا #المرصد
خلل المشرى عايش فى غيبوبة بينما العالم يتغير من حوله فاذا كان يتصور ان كلب اردوغان المدلل فى ليبيا عندما اغلق الغرفة على لقاء بينهما فهو واهم فاردوغان يتعامل معه مثل الحذاء يخلعه ويلقيه فى القمامة وقت اللزوم كما يفعل الان مع خوان مصر ظلوا ينبحوا فى قنواتهم المسعورة بتركيا مطالبيت بعودة مرسى للقصر والافراج عن الخرفان والان باعهم اردوغان وقدمهم قربان لقاهر الاخوان ويسعى اردوغان لمقابلة السيسى باى ثمن وشروط السيسى محددة تسليم الخرفان المطلوبة والانسحاب من ليبيا وسحب المرتزقة بينما اردوغات يعرض طرد الخرفان واغلاق قنواتهم التى بدأ كلابها النسعورة الاى كانت تسب السيسى تمدحه حيث راينا حمزة زوبه المتحدث باسم حزب الاخوان المنحل يمدح السيسى ومع ذلك سخر منه احمد موسى كبير اامداحين من البداية ولن اتعجب ان رايت خلل المشرى يمدح المشير خليفة حفتر عندما يرى بعبنه سعى اردوغان لمقابلته فى الرجمة فجميع المفاتيح فى بده ولا بمكن للشركات التركية ان تعمل فى اقلبمى برقة وفزان فى امان دون رضاه وجميع المناطق البحربة فى اتفاف السراج وتركيا تقع فى مناطق حماية الجيش الوطنى ودعم من ااجيش المصرى ولكن المشير متمسك بالسيادة الوطنية وسمح للسفن التجارية فى دخول ميناء بتغازى ولكن تحت السيادة الوطنية الليبية وليس مثل ميناء مصراته المحتل وسمح لليفير التركى بااحضور فى طبرق حفل حلف اليمين تحت حماية الجيش الوطنى والقط يحب خناقه والخونة الذين يلعقون حذاء اردوغان فى النهاية يدوسهم بحذائه وهو فى طريق سعيه نحو لقاء الشرفاء
لو كان خلل المشل موجودا زمن الاحتلال الايطالى لدعم اعدام عمر المختار واشاد بالاختلال الايطالى ولعق حذاء قادته فهو تربى على الخيانة والوساخة وامثاله فى مزبلة التاريخ
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