قناة فبراير : 2 مايو 2021 | ” مرتزقة #فاغنر الروس يفجرون كمرات تصريف المياه على طريق الجفرة ابونجيم وعدسات الأهالي ترصدهم”. #ليبيا #المرصد ما القصة ؟ 👇🏻
قناة فبراير : 2 مايو 2021 | ” مرتزقة #فاغنر الروس يفجرون كمرات تصريف المياه على طريق الجفرة ابونجيم وعدسات الأهالي ترصدهم”. #ليبيا #المرصد ما القصة ؟ 👇🏻
قنوات الخرفان قنوات كاذبة فهى بوق للشيطان ولا احد يصدق اى خبر فيها هى وقنوات الجزيرة الحقيرة وفى النهاية هذه القنوات مصيرها الزوال كما بحدث لقنوات خوان مصر فى تركيا ماذا قدمت فى النهاية بعد نباح سبع سنوات والنتيجة لم يعد احد بهتم لمرشد الخرفان ولامن معه من كبار الخرفان اصبحوا فى خبر كان والتفاوض الان بين السيسى واردوغان على تسليم باقى الخرفان كذلك خوان فبراير قريبا سيسلمهم اردوغان للمشير قربان ليرضى عنهم ويسمح للاستثمارات التركية فى اقليمى برقة وفزان لتكون فى امان وطز فى الخرفان فهم خلقوا للسجون لكل واحد منهم ميبون
اما عن اكذوبة فاغنر فلا يصدقها حتى طفل صغير فلو كانت فاغنر متواجده بالالاف كما يدعى الخرفان لسيطروا على النفط وحصلوا على عائده اما ان يصل عائد النفط الى المصرف المركزى لطرابلس بالكامل فى ظل حماية الجيش الوطنى فهذا دليل على الكذب الخرفانى وراينا المنفى رئيس المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش مع نائبه الكونى يتحركون بحربة فى دﻻنة وطبرق وبنغازى فى امن وامن وام نرى فاغنراوى واحد هنا او هناك ونفسى اشوف شكله ايه هذا الشبح الاسطورى من صنع السينما الامريكية
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