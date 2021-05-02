صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني يزوران المغارة ال

صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني يزوران المغارة التي شهدت مولد الشيخ عمر المختار والنصب المدون عليه اسمه الكامل ( عمر المختار عمر فرحات المنفي ) في مسقط رأسه بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب شرق #طبرق . #ليبيا #المرصد