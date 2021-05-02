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صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني يزوران المغارة ال

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني يزوران المغارة التي شهدت مولد الشيخ عمر المختار والنصب المدون عليه اسمه الكامل ( عمر المختار عمر فرحات المنفي ) في مسقط رأسه بمنطقة جنزور ببلدية بئر الأشهب شرق #طبرق . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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