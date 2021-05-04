حزب أردوغان: ساعون لبحث قضايانا مع مصر بمعزل عن دورنا في #ليبيا. #المرصد
حزب أردوغان: ساعون لبحث قضايانا مع مصر بمعزل عن دورنا في #ليبيا. #المرصد
ومصر لايعنيها سعيكم وتسعى لتعزيز قدرتها الجوية بعيدة المدى بتوفيع اتفاقية شراء الرافال الفرنسية لخدمة الامن القومى المصرى والعربى وليبيا لها جيش وطنى يحميها وهو قادر بدعم الاشقاء على دحر الاحتلال العثمانى المغولى البغيض بالكفاح المسلح واعادة الاتراك فى توابيت ان لم يخرحوا صاغرين من ليبيا فهى امن قومى لمصر والهجوم خير وسيلة للدفاع فالامن القومى المصرى سيمتد الى العراق وسوريا ونردى دعم مصرى عسكرى للاشقاء هناك لدحر الاحتلال العثمانى للارض العربية الطاهرة ارض الانبياء التى دنسها جيش الدعارة التركى
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