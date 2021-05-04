عاجل

سفارة واشنطن بطرابلس: لا بد من الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين. #ليبيا #المرص

تم النشر منذُ 8 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سفارة واشنطن بطرابلس: لا بد من الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سفارة السيسي المصرية
    تتدعي وتتكلم ياسم الدولة الامريكية في ليبيا ..!!!
    ليس بجديد على حكومة السيسي
    وضع خطوط حمراء في بلد ليست بلده –
    والكذب على الناس – يوم يقول امّنً مصر من امّنً ليبيا – ويوم يقول امّنً مصر من امّنً الخليج – ويوم يقول تركيا عدو استعماري – ويوم يقول امّنً تركيا من امّنً المصريين –
    كما في قوله تعالى
    “- انهم في قول مختلف إفك عنه من إفك قتل الخراصون الذين هم في غمرتهم ساهون ” – صدق الله العظيم

    رد