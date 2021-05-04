سفارة واشنطن بطرابلس: لا بد من الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين. #ليبيا #المرص

سفارة واشنطن بطرابلس: لا بد من الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين. #ليبيا #المرصد
سفارة واشنطن بطرابلس: لا بد من الحفاظ على سلامة الصحفيين الليبيين. #ليبيا #المرصد
سفارة السيسي المصرية
تتدعي وتتكلم ياسم الدولة الامريكية في ليبيا ..!!!
ليس بجديد على حكومة السيسي
وضع خطوط حمراء في بلد ليست بلده –
والكذب على الناس – يوم يقول امّنً مصر من امّنً ليبيا – ويوم يقول امّنً مصر من امّنً الخليج – ويوم يقول تركيا عدو استعماري – ويوم يقول امّنً تركيا من امّنً المصريين –
كما في قوله تعالى
“- انهم في قول مختلف إفك عنه من إفك قتل الخراصون الذين هم في غمرتهم ساهون ” – صدق الله العظيم
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