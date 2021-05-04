جماعة الإخوان: المنقوش ما زالت تساوي وبشكل كبير بين القوات التركية الشرعية والأط

جماعة الإخوان: المنقوش ما زالت تساوي وبشكل كبير بين القوات التركية الشرعية والأطراف الأخرى كالفاغنر. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان: المنقوش ما زالت تساوي وبشكل كبير بين القوات التركية الشرعية والأطراف الأخرى كالفاغنر. #ليبيا #المرصد
الخيانة والنجاسة فى دم الاخوان عن شرعية يتحدثون اتفاقية شرجية بين السراج واردوغان لاتمت بصلة لاى شرعية هى شاذة شذوذ الاخوان الممارسين لكفاة انواع الدعارة السياسية والجسدية ونرى مشايخهم يحللون الدعارة فى تركيا طالما انعا تدر عائدا لصالح فلا شرف عندهم ولا نخوة يعيشون كالبهائم لا يحد غرائزهم اى شرع فالمذهب الاخوانى يبيح الممحظورات طالما تحقق لهم مكاسب دنيوية
الاهوان صناعة انجليزية فى نفس المصنع الذى صنع الصهيونية ودولة اسرائيل عدو خارجى وعدو داخلى سرطان يعيش داخلنا يعمل على هدم بلاد المسلمين ليقبضوا ثمن الخياتة والعمالة انهم شر خلق الله وراينا تحريم الانضمام لهذه الغصابة المارقة من كبار العلماء فى السعودية والازهر الشريف فلا عجب ان نرى باعينتا ماحذرت منه المجامع الفقية من ضلال الاخوان وبعدهم عن متهج الاسلام الصحيح
لو كان حزب العمالة والغباء موجودا ايام اللحتلال الايطالى لاصدروا بيان دعم للمحتل الايطالى ورحبوا باعدام عمر المختار الذى ضحى بنفسه من اجل الوطن وهم يضحوا بالوطن من اجل المحتل فالاخوان فى كل مكان خوان للاوطان فقد كان الطرطور محمد مرسى اول جاسوس بدرجة رئيس جمهورية حيث باع اسرار مصر العسكرية فى سيناء التى كان يحصل عليها بحكم وظيفته لقطرائيل فالاخوان سرطان يجب التخلص منه فورا
أضف تعليقـك