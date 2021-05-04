الباروني: تركيا ما زالت حتى الآن تناور ولم تسحب مسلحيها وضباطها من #ليبيا. #المر

الباروني: تركيا ما زالت حتى الآن تناور ولم تسحب مسلحيها وضباطها من #ليبيا. #المرصد
الباروني: تركيا ما زالت حتى الآن تناور ولم تسحب مسلحيها وضباطها من #ليبيا. #المرصد
الطمع يقل ما جمع فهى تطمع فى الحصول على مكاسب من مصر واليونان مقابل الانسحاب ولكن هؤلاء الكلاب لن يحصلوا على شئ ويخرجوا صاغرين لعدة اسباب منها ضغط المجتمع الدولى وقد تفرض عقوبات امريكية من الكونجرس على تركيا وداخليا لن يستطيع ابتزاز الشعب الليبى فى ظل وجود مجلس رئاسى وطنى هو القائد الاعلى للجيش ويتمسك بالسيادة الوطنية ولن ينفعهم الدبدوبة التركى فى ظل وجود حكومة ليست تحت سيطرته وميزانية تخضع للبرلمان فمن ينفق على المرتزقة وكلاب اردوغان واقتصاده تعبان كل مايريده من ابقاء قواته ان يلهف الوديعة اربعة مليارات عنده بحجة الصرف منها على قواته ومرتزقته وبعدها سيخلع لوحده
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