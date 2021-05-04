الفارسي: بسبب حظوظهم المعدومة الإخوان يرفضون فكرة الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس. #ليبيا #المرصد
الفارسي: بسبب حظوظهم المعدومة الإخوان يرفضون فكرة الاقتراع الشعبي لاختيار الرئيس. #ليبيا #المرصد
يا الفارسي يا مهبولة الاخوان لا يخافون من الانتخابات هم الذين داءما يدافعون الانتخابات والديمقراطية في الدول العربية لماذا يخافون من الانتخابات هم الذين يفوزن بيها داءما في مصر الم يفوز محمد مرسي اول رءيس المدني المنتخب في التاريخ مصر فال مرشح فلول والعسكر والخليج العبري احمد شفيق الم يفوز الاخوان الانتخايات المجلس الشعب والمجلس الشورى الم يفوز دستور 2012 بي الاغلبية الشعب المصري كيف الشعب المصري هو ضد الاخوان في كل الانتخابات يصوت يفوز على الاخوان كسبهم خصومهم في مصر 5 0 في الانتخابات الاعداء الاخوان لم يفوز الانتخابات يكسبوا الاخوان ولا مرة واحدة في تاريخهم عنظما يءسوا بي اسقاطهم دعموا الانقلاب العسكري الدمواي الثورة المضادة الذي خرج ضد الاخوان في مصر اصبح يضرب نفسه بالجزمة حتى الاعضاء حركة التمرد خرجوا الاعتذار من الشعب قاموا تظليله اين شباب الثورة وقفوا ضد الاخوان كلهم مرمين في السجون ابن علاء عبد الفتاح ابن دومة اين ماهر ابن قادة 6 ابريل صنفت الحركة الارهابية قبل يتم تصنيف الاخوان هو محمود عباس رءيس فلسطين يتراجع على الانتخابات خوفا من اكتساح حماس النهضة تفوز الانتخابات منذ 10 الينوات في تونس فمن يخاف الانتخابات اذن يا تافهة
أضف تعليقـك