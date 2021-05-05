المنقوش: نعمل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ 2010 مع الكويت أكدت وز

المنقوش: نعمل على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ 2010 مع الكويت

أكدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ، خلال مؤتمرا صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، مساء أمس الثلاثاء، على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة، لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين البلدين.

المنقوش قالت “تطرقنا في اجتماعنا إلى أهمية البدء في عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، التي لم تُفعل منذ 2010 لنضع إطار مؤسسي لعلاقاتنا وتعاوننا”، مضيفة أنه تم بحث “أهمية استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية”.

وتابعت “افتتاح الخطوط الجوية الكويتية في ليبيا له رسالة جميلة وعظيمة، باعتبار الكويت من الرواد في بناء السلام والدبلوماسية الرفيعة”.

كما دعت المنقوش الكويت إلى “استئناف عمل السفارة الكويتية في طرابلس”.

وتابعت “تحدثنا في تطوير التعاون في القطاع الخاص والاستثمارات ودعم لقاءات بين رجال الأعمال الكويتيين والليبيين”.