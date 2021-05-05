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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى درجات معتدلة على مناطق الساحل الغربي حيث ت

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:
-تبقى درجات معتدلة على مناطق الساحل الغربي حيث تتراوح درجات (25-30) م وتنخفض يوم الغد مع رياح نشطة على المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى طرابلس وتصل على الدواخل ما بين (32-36) م وتسجل ارتفاع يوم الغد.
-درجات الحرارة القصوى على الساحل الشرقي المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين (30-36) م، بينما تبقى مرتفعة على دواخل مناطق الشمال الشرقي ومناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين (40-45) م وعلى الدواخل.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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