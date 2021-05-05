أكار يتوسط الجلسات بقاعدة معيتيقة وردًا على الجويلي والحداد : الجلوس هكذا البروت

أكار يتوسط الجلسات بقاعدة معيتيقة وردًا على الجويلي والحداد : الجلوس هكذا البروتوكول هكذا. #ليبيا #المرصد
أكار يتوسط الجلسات بقاعدة معيتيقة وردًا على الجويلي والحداد : الجلوس هكذا البروتوكول هكذا. #ليبيا #المرصد
والله حتى لو فرضنا ان حفتر عدو، والله اشرف لكم ان تستسلموا له من تمريغ انوفكم بقذارة غجر الايرانيين. ولكن تستاهلوا قالك تريس بركان الغضب. خسئتم.
يستاهله الجندي اول الحداد الاهانه فالمحتل محتل لا يمكن ان يحترم عملاء سلموا له سيادة بلادهم وسيقول أكار ما قال هتلر في حق العملاء حيث قال لم أري بحياتي احقر عملاء ساعدوني علي أحتلال بلدانهم ونابليون رفض مصافح عميل نمساوي سهل أحتلال معسكر نمساري ورمي له ثمن عمالته علي الارض فأخذ المال من الارض في مشهد كله أذلاله فمزيدا لرعاع الغرب الليبي عملاء تركيا من أهانه أكار لهم
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