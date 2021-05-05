المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من ا

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تواصل عمليا تقديم المساعدة الغذائية للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء ليبيا، موضحة أن حملة رمضان الجارية، تستهدف أكثر من 9,000 لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما سيتم توزيع الغذاء أيضا على 1500 أسرة في طرابلس، الزاوية، زوارة ومصراتة.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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