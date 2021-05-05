عاجل

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من ا

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تواصل عمليا تقديم المساعدة الغذائية للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء ليبيا، موضحة أن حملة رمضان الجارية، تستهدف أكثر من 9,000 لاجئ يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما سيتم توزيع الغذاء أيضا على 1500 أسرة في طرابلس، الزاوية، زوارة ومصراتة.


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك