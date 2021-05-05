#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا لم تقدم تصورا وتعهدات كافية حتى اللحظة بشأن التواجد العسكري في ليبيا
#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: تركيا لم تقدم تصورا وتعهدات كافية حتى اللحظة بشأن التواجد العسكري في ليبيا
طز فى تركيا القرار الليبى الوطنى يجعلهم تحت الاقدام فالبرلمان مطالب عند اقرار الميزانية ان يجعل الانفاق العسمرى بموافقة المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش يخصصها للقوات النظامية ويحرم منعا المرتزقة والمليشيات وهو غير ملزم باى اتفاق لم يصدق عليه البرلمان نيابة عن الشعب والشئ الاخر ان يصدر البرلمان قانون باعتبار اتفتقيات الدبيبة مع مصر وتركيا باطلة مالم تعرض على البرلمان لمناقشتها والتصديق عليها القرار بيد الليبيين وليس الاتراك ولا بيد خوان ليبيا عملاء تركيا فالغاليية من الوطنيين الشرفاء
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