الجحاوي: نستنكر تصريحات المنقوش وعلى الدبيبة إقالتها. #ليبيا #المرصد
الجحاوي: نستنكر تصريحات المنقوش وعلى الدبيبة إقالتها. #ليبيا #المرصد
من نوادر جحا هذا الجاهل قوى لا يعرف انع ليست من حق الدبدوبة التركى اقالة وزيرة خارجية تدافع عن سيادة وكرامة الشعب الليبى فاختيار وزيرة الهارجية تم بالتشاور مع المجلس الرئاسى الذى تجاهل الوغد التركى فى طرابلس مع انه القائد الاعلى للجيش لم يهتم بوجود الحمار اكار ولا يستطيع الدبدوبة التركى الحنث بالقسم امام نواب الشعب بالحفاظ على سيادة الوطن والا يتم اقالته وسحب للثقة منه من نواب الشعب والان ليبيا بها قيادة وطنية عليا للجيش منثلة فى للمجلس الرئاسى تستطيع ان تجبر المحتل والمرتزقة على الخروج رغم انفهم وعدم استغلال ورقة تواجدهم كورقة ضغط على اليونان ومصر فلن يحصل المرتزقة على اى مرتبات بامر مت القائد الاعلى للجيش واى مليشيات متمردة سيتم متع الاموال عنها واستخدام القوى ضدها لتوحيد المؤسسة العسكرية النظامية ولا مكان للخرفان من الان فسيتم شويهم بعد العيد
الا يستحى هذا الميبون الديوث الذى باع شرفه فى خيام النكاح ومن السهل عليه ان يبيع وطنه فهذا البغل يريد ان تكون ليبيا ارث عثمانى كما قال المعتوه وان تسيطر على النفط الليبى وتجعل الشعب عبيدا عند سلطان الدعارة ياخسارة اجسام البغال واحلام العصافير فهذا اللوطى الشاذ مثل قوم لوط الين طالبوا باخراج لوط واتباعه من القرية لانهم يتطهورن فارض ليبيا طاهرة تلفظ امثالكم من الانجاس اخوان لوط الاخوان المثليين اخوان الشياطين وتدعم الاحرار احفاد عمر المختار 7 مليون منقوش يافنكوش ولد عفرتكوش
هذا البغل الحجاوى فقد رجولته وتم اخصائه ليكون من حريم السلطان واصبح خرم كبير
لاعليكم ليس اكثر من ديوث آخر يضاف لقاعدة البيانات والخاصة بمن باع ليبيا واسم هذه القاعدة العائلات القذرة وسيتم قريباً نشرها وتعميمها.
أضف تعليقـك