عاجل > السفارة الأمريكية : نؤيد تأييدا كاملاً دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقو

عاجل > السفارة الأمريكية : نؤيد تأييدا كاملاً دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقوش الصريحة لخروج القوات الأجنبية من أجل سيادة #ليبيا واستقرارها. #المرصد
عاجل > السفارة الأمريكية : نؤيد تأييدا كاملاً دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقوش الصريحة لخروج القوات الأجنبية من أجل سيادة #ليبيا واستقرارها. #المرصد
كل رجال ليبيا الشرفاء مع رأي الوزيره فيما يعجل بطرد قطعان الهمج الاتراك ومرتزقتهم من السوريين ومن مختلف الجنسيات فكل الليبيين مع طرد المستعمر اللهم قله من العملاء من مواليين لتركيا فمن كانت الاتراك احبابهةعليه الذهاب الي العيش مع الاتراك في تركيا ولا يجلب الاتراك الي ليبيا
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