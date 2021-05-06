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عاجل > السفارة الأمريكية : نؤيد تأييدا كاملاً دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقو

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > السفارة الأمريكية : نؤيد تأييدا كاملاً دعوة وزير الخارجية نجلاء المنقوش الصريحة لخروج القوات الأجنبية من أجل سيادة #ليبيا واستقرارها. #المرصد

May be a Twitter screenshot of ‎text that says '‎المصد ALMARSAD.C ALMARSAD U.S. Embassy Libya @USAEmbassyLibya Ambassador Norland: We fully support Foreign Minister Mangoush's unambiguous call for the departure of foreign forces in the interest of Libyan sovereignty and stability. #Libya عاجل 11:46 PM 06/05/2021 Twitter Web App الأمريكية السفارة نجلاء الخارجية وزير دعوة كاملا تأييدا نؤيد الأجنبية القوات لخروج الصريحة المنقوش واستقرارها ليبيا سيادة أجل من‎'‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كل رجال ليبيا الشرفاء مع رأي الوزيره فيما يعجل بطرد قطعان الهمج الاتراك ومرتزقتهم من السوريين ومن مختلف الجنسيات فكل الليبيين مع طرد المستعمر اللهم قله من العملاء من مواليين لتركيا فمن كانت الاتراك احبابهةعليه الذهاب الي العيش مع الاتراك في تركيا ولا يجلب الاتراك الي ليبيا

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