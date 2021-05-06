إنفوجرافيك #المرصد | الغرياني يوجه تهمة خطيرة للوزيرة نجلاء المنقوش بسبب #تركيا .. برأيك من الذي ينطبق عليه هذا الإتهام وفقًا لمفهوم الغرياني ؟! . #ليبيا