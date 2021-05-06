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إنفوجرافيك #المرصد | الغرياني يوجه تهمة خطيرة للوزيرة نجلاء المنقوش بسبب #تركيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إنفوجرافيك #المرصد | الغرياني يوجه تهمة خطيرة للوزيرة نجلاء المنقوش بسبب #تركيا .. برأيك من الذي ينطبق عليه هذا الإتهام وفقًا لمفهوم الغرياني ؟! . #ليبيا

May be an image of ‎3 people and ‎text that says '‎ALMARSAD.CO المنقوش بخدمة الصهيونية إستقبله شارون في القدس قائلا أهلا بك في عاصمة الشعب اليهودي ولم يعترض حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل بلغ 15 مليار دولار في آخر 3 سنوات‎'‎‎May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎دفاعا عن تركيا الغرياني يتهم أردوغان هو الزعيم الإسلامي الأوحد الذي زار قبر هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية صهره بيرات ألبيرق وزير المالية وقع إتفاقات شراكة وتعاون مالية في إسرائيل‎'‎‎May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎تركيا أول دولة إسلامية ترسل مساعدات إلى إسرائيل ضد كورونا دسR نتنياهو علق ساخرا من شعبوية آردوغان أنا الإسرائيلي الوحيد الذي لم يزر تركيا الليبية‎'‎‎May be an image of ‎text that says '‎47 رحلة ركاب أسبوعيا من تركيا إلى تل أبيب وعدد أخر من رحلات الشحن TURKISH 好 H ز لدى إسرائيل 3 بعثات في إنقرة وإسطنبول ولتركيا سفارة وقنصلية في تل أبيب صحيفة المرص‎'‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الغرياني بات أشهر سفيه يعرفه الليبيين فهذا الشيطان وغيره يشنون حمله علي الوزيره التي هي أطهر من لحاهم النجسه وهؤلاء السفهاء تجاهلوا مطالبه الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته بخروج المستعمر وتجاهلوا مطالبه وزير خارجيه امريكا بخروج المستعمر التركي من الغرب ومطالبات غيرهم من ساسة العالم بخروج بخروج الاتراك الانجاس من الغرب ولكن صبوا جام غضبهم علي الوزيره لأنها من برقه وهم ينظروا الي برقه علي انها دوله عدو أما تركيا فهي دوله شقيقه وحبيبه

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