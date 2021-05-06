إنفوجرافيك #المرصد | الغرياني يوجه تهمة خطيرة للوزيرة نجلاء المنقوش بسبب #تركيا .. برأيك من الذي ينطبق عليه هذا الإتهام وفقًا لمفهوم الغرياني ؟! . #ليبيا
إنفوجرافيك #المرصد | الغرياني يوجه تهمة خطيرة للوزيرة نجلاء المنقوش بسبب #تركيا .. برأيك من الذي ينطبق عليه هذا الإتهام وفقًا لمفهوم الغرياني ؟! . #ليبيا
الغرياني بات أشهر سفيه يعرفه الليبيين فهذا الشيطان وغيره يشنون حمله علي الوزيره التي هي أطهر من لحاهم النجسه وهؤلاء السفهاء تجاهلوا مطالبه الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته بخروج المستعمر وتجاهلوا مطالبه وزير خارجيه امريكا بخروج المستعمر التركي من الغرب ومطالبات غيرهم من ساسة العالم بخروج بخروج الاتراك الانجاس من الغرب ولكن صبوا جام غضبهم علي الوزيره لأنها من برقه وهم ينظروا الي برقه علي انها دوله عدو أما تركيا فهي دوله شقيقه وحبيبه
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