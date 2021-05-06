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جماعة الإخوان: ليست لنا أي نوايا للمشاركة في الانتخابات عقب تحولنا لـ “الإحياء و

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جماعة الإخوان: ليست لنا أي نوايا للمشاركة في الانتخابات عقب تحولنا لـ “الإحياء والتجديد”. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • نفس الاكاذيب قالوها من قبل فى مصر عندما وقف مرشدهم العام الوضيع محمد بديع واعلن فى فندق فيرمونت بالقاهرة فى مؤتمر صحفى انه تخلى عن بيعته لمرسى وان لم يعد اخوانيا وبعد فوزه فى الانتخابات المزورة رغم نجاح شفيق سلم الجاسوس مرسى السلطة لمكتب الارشاد هو من يعين المتاصب القيادية العبوا غيرها ياخرفان فليس لكم مكان مهما تلونتم فانتم بفتوى من الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فكر ضال يحرم الانضمام اليها

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