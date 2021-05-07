عاجل

عاجل > الكشف عن خطوات تصعيدية ضد المنقوش لثنيها عن موقفها أو الإستقالة. #ليبي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الكشف عن خطوات تصعيدية ضد المنقوش لثنيها عن موقفها أو الإستقالة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لأنها من برقه هاجمها اعداء برقه الذين كانوا يرسلوا في جرفات الموت الي بنغازي لدعم من كان يذبح في ناسها علي قارعة الطريق فلو السبب هو مطالبتها بأخراج المحتل التركي الذي عاث في طرابلس ومصراته فسادا وحولهما الي محافظات تركيه لو تصريحها الأعلامي هو السبب لكان هاجموا من صرح بذلك من رؤساء ووزراء خارجية دول قد طالبوا تركيا بالجلاء عن أقليم غرب ليبيا المحتل

    رد