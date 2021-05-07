عاجل > الكشف عن خطوات تصعيدية ضد المنقوش لثنيها عن موقفها أو الإستقالة. #ليبي

عاجل > الكشف عن خطوات تصعيدية ضد المنقوش لثنيها عن موقفها أو الإستقالة. #ليبيا #المرصد
عاجل > الكشف عن خطوات تصعيدية ضد المنقوش لثنيها عن موقفها أو الإستقالة. #ليبيا #المرصد
لأنها من برقه هاجمها اعداء برقه الذين كانوا يرسلوا في جرفات الموت الي بنغازي لدعم من كان يذبح في ناسها علي قارعة الطريق فلو السبب هو مطالبتها بأخراج المحتل التركي الذي عاث في طرابلس ومصراته فسادا وحولهما الي محافظات تركيه لو تصريحها الأعلامي هو السبب لكان هاجموا من صرح بذلك من رؤساء ووزراء خارجية دول قد طالبوا تركيا بالجلاء عن أقليم غرب ليبيا المحتل
أضف تعليقـك