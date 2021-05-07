حكومة الوحدة الوطنية: إنشاء صندوق لإعمار بنغازي ودرنة بقيمة مليار ونصف المليار د

حكومة الوحدة الوطنية: إنشاء صندوق لإعمار بنغازي ودرنة بقيمة مليار ونصف المليار دينار. #ليبيا #المرصد
حكومة الوحدة الوطنية: إنشاء صندوق لإعمار بنغازي ودرنة بقيمة مليار ونصف المليار دينار. #ليبيا #المرصد
عبدالحميد الدبيبة ينفذ خطة الثلاثية .
المنفي يقوم بتنقيذ الخطة الفرنسية – الاماراتية – المصرية ومن ورائهم بريطانيا من أجل تمكين حفتر اولاً وبعدها تمكين سيف الاسلام والمصري احمد قذاف الدم بالاتفاق مع روسيا وتركيا واليونان وامريكا مقابل التخلي عن ثروات طبيعية لهذه الدول بينما يعيش الشعب الليبي في الفقر والموت … يعتقدوا بإن عالم الحرامية معترف بهم … عالم يتعامل معهم كقوادة وخونة لنهب بهم أكبر قدر من ثروات الشعب الليبي السياسيين الليبيين والمسئولين ومعهم العالم العربي القواد والعالم الغربي الحرايمي حاسدين الليبيين على ثروات التي منحه لهم الله … العالم لايعترف إلا بالرجال مش بحكومة ديوتين وأقحاب وقوادة وتنسريف ويقولولك حكومة وحدة وطنية … حكومة التنفيذ الخطط … سيتم ضرب مصراتة من الداخل ومعهم ثورة 17 فبراير لتدميرها من الداخل والخطة العسكرية جاهزة من الخارج مع أتمام الخطة الداخلية داخل ثورة 17 فبراير لكي يتم السيطرة على العاصمة … وعقيلة صالح وحفتر يعدون لحرب قوية وشاملة وسريعة بالتنسيق مع مصر والامارات وورسيا وفرنسا لكي تبدا عملية اغلاتيال داخل صفوف قيادات فبراير اثناء اندلاع الحرب … أفضل وسيلة لدفاع الهجوم … والله ماغير الحرب ياعقيلة أنت وحفتر ماعندكم حاجة بين الشرق والغرب لاتبقي والاتذر بإذن الله حتى تتطهر ليبيا… المنفب والدبيبة مكلفين بتنفيذ الخطة الفرنسية – الاماراتية – المصرية ضد طرابلس مع تغلغل عناصر مخابراتهم ومن ورائهم بريطانيا من أجل تمكين حفتر هم مكلفين بحط كمشة طحالب موالين لسيف الاسلام والمصري احمد قذاف الدم في الوزارات وحطهم فوق رؤوس الثوار لقطع الامدادات عنهم والدعم بكافة والوسائل مع تجريدهم من تركيا التي تدعمهم بعدة طرق … وهو حط وزيرة مدينتها مؤيدة لسيف الاسلام وتحتفل بالعيد الفاتح كل عام … وحط وزراء لتنفيذ خطط هذه الدول … وزير يحلف بالله على أن يكون مخلصاً لثورة الفاتح … بالله أنتم شنوا … يعني نصف وزرائك طحالب … العالم يبي حفتر بمافيهم امريكا … أنتم تحصيل حاصل جابتكم الصدفة … أنتم ينطبق عليكم المثل الشعبي اللي يقول ” زى كلب السوق ” بالله اطلعوا منها … وخلوا ليبيا لأهلها … بالله وروحوا الرقدوا عند فروخ بن زايد اللي كنتم معاهم … وهي كلمة … والله شاهداً عليها لاتوجد غير الحرب .
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