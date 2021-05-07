الدرسي: تحول جماعة الإخوان إلى جمعية “الإحياء والتجديد” خدعة إخوانية جديدة ساذجة ومفضوحة. #ليبيا #المرصد
الدرسي: تحول جماعة الإخوان إلى جمعية “الإحياء والتجديد” خدعة إخوانية جديدة ساذجة ومفضوحة. #ليبيا #المرصد
ما فعله الاخوان اشبه بتغيير لافتة كباريه تمارس فيها الدعارة وشرب الخمر وكتابة لافتة جديدة تحمل جمعية الشرف والفضيلة فالعبرة ليست بالاسم بل بالمحتوى فمثلا دولة اسرائيل اسم على غير مسمى لان اسرائيل نبى الله يعقوب كان مسلما واوصى بنيه بالاسلام كما فى الاية القرأنية والاسم الصحيح دولة كفار بنى اسرائيل وكلمة الاخوان المسلمين خاطئة والاسم الصحيح الاخوان المفلسين لن ثفة المسلم لا تنطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده
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