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الدرسي: تحول جماعة الإخوان إلى جمعية “الإحياء والتجديد” خدعة إخوانية جديدة ساذجة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الدرسي: تحول جماعة الإخوان إلى جمعية “الإحياء والتجديد” خدعة إخوانية جديدة ساذجة ومفضوحة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ما فعله الاخوان اشبه بتغيير لافتة كباريه تمارس فيها الدعارة وشرب الخمر وكتابة لافتة جديدة تحمل جمعية الشرف والفضيلة فالعبرة ليست بالاسم بل بالمحتوى فمثلا دولة اسرائيل اسم على غير مسمى لان اسرائيل نبى الله يعقوب كان مسلما واوصى بنيه بالاسلام كما فى الاية القرأنية والاسم الصحيح دولة كفار بنى اسرائيل وكلمة الاخوان المسلمين خاطئة والاسم الصحيح الاخوان المفلسين لن ثفة المسلم لا تنطبق عليهم فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده

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