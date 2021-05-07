عاجل > قادة وعناصر مجموعات مسلحة يدخلون فندق ” كورنثيا ” في #طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة . #ليبيا #المرصد