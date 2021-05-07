عاجل > قادة وعناصر مجموعات مسلحة يدخلون فندق ” كورنثيا ” في #طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة . #ليبيا #المرصد
عاجل > قادة وعناصر مجموعات مسلحة يدخلون فندق ” كورنثيا ” في #طرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة . #ليبيا #المرصد
هذه. مهزلة. لن. تكون. هناك. دولة. مدام. هؤلاء. المعفنين. يسيطرون. على. طرابلس. وهم. اَمعات. للاتراك. الكلاب
قادة النم مجموعة حمقي وبلطجيه من عصابات الجريمه من لا قاده ولا سو يالا الواحد منهم يعرف يقود سيارته مجارمه ولصوص يتسترون بوهم اسمه ثوار فبراير التي هي عار ان تذكرها علي لسانك او تدعي الانتماء اليها كونها خطط لها الصهيوني برنار ليفي وحرك رعاع ليبيين باتجاه معسكرات الجيش ثم قامت الثوره الحقيقيه يوم 19 مارس 2011 بقيادة سركوزي وكاميرون واوباما وخرتيت قطر
لعنة الله عليكم قائمين ونائمين… يا فروخ الكلب يا عديمين الشرف والنخوة والرجولة… يا بغولة يا صعاليك يا بوفتات يا أنجاس يا أوسخ وأحقر وأنذل خلق الله
طز فيكم وفي نكبتكم وفي مفتيكم الأعور الدجال وفي القردوقان سلطان الدعارة متاعكم يا قوادة يا حثالة البشر
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