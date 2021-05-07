عاجل > وكالة الأنباء التركية الرسمية ( الأناضول ) تتفي نقلًا عن ” بركان الغضب ” وقوع اقتحام في فندق كورنثيا مقر اجتماعات الرئاسي. #ليبيا #المرصد
عاجل > وكالة الأنباء التركية الرسمية ( الأناضول ) تتفي نقلًا عن ” بركان الغضب ” وقوع اقتحام في فندق كورنثيا مقر اجتماعات الرئاسي. #ليبيا #المرصد
سيتم احالة من يقتحم المقر للمحاكمة العسكرية لانه يقتحك مقر القيادة العليا للجيش الوطنى المعترف بها دوليا ولن يسمح اامجتمع الدولى لشوية خرفان بابتزاز السلطة الشرعية على طريقة السراج الذى اغتصب السلطة رغم رفض مجلس النواب اما الان فالسلطة شرعية بره وجوة
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