تدوينات | من حساب سامي الساعدي المسؤول الشرعي للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة ( سابقًا ) أمين عام مجلس بحوث دار الإفتاء المقيم في #تركيا ( حاليًا ). #ليبيا #المرصد