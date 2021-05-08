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تدوينات | من حساب سامي الساعدي المسؤول الشرعي للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تدوينات | من حساب سامي الساعدي المسؤول الشرعي للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة ( سابقًا ) أمين عام مجلس بحوث دار الإفتاء المقيم في #تركيا ( حاليًا ). #ليبيا #المرصد

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎f Sami.Saadi66 ALMARSAD ALMARSAD.CO المصد Ao سامي الساعدي أمين مجلس بحوث دار الإفتاء احترموا مشاعر ذوي الشهداء طفح الكيل … إقالة تجلاء "المنقوش.‎'‎‎

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • من انت ياكلب ياحقير لكى تطالب باقالة وزيرة نالت ثقة غالبية ساحقة من نواب الشعب ياكلب واقسمت امامه على احترام سيادة الوطن وتطبق القسم ولا يعنبها خونة باعوا شرفهم وكرامتهم ويعيش تحت اقدام اردوغان ومع ذلك يقدمهم الان قربان لقاهر الاخوان ونسمع منه اليوم كلام معسول عن مصر .
    واى شهداء تتحدث عنهم ياكلب وهم شوية مأجورين دافعوا عن فاسد السراق وعصابته وجلبوا مرتزقة ليقبضوا الثمن وينيكوا نسوانهم بدلا عنهم فمن يبيع شرفه يبيع وطنه

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