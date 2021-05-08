الشاطر: تشكيلة حكومة الوحدة اتضح انها تشمل أعداء فبراير أكثر من أنصارها. #ليبيا #المرصد
الشاطر: تشكيلة حكومة الوحدة اتضح انها تشمل أعداء فبراير أكثر من أنصارها. #ليبيا #المرصد
خوان فبراير مفسدين فى الارض ونهبوا ثروة الشعب الليبى وجلبوا اللحتلال التركى اتفووووه عليهم ولولا ان حفتر ةعقيلة ثالح وداعمى الجيش الوطنى بالبرلمان محسوبين على فبراير لكنت لعنت فبراير وام فبراير وغيرنا اسمه الى شهر النوار ياحمار الا تستحى ياشطط وانت تهاجم وزيرة خارجية تجافع عن سيادة ليبيا وتطلب رحيل المرتزقة واللختلال تفعل مثل جدها عمر المختار المنقوش على الدينار وفى قلب كل ليبى شريف اما انتم فتستحقوا ان تسحقوا مثل الصراصير اليس فيكم رجل رشيد كلكم مهابيل اتفوووووه
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