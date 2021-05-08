البكوش: وزيرة الخارجية تحاول تعكير صفو علاقتنا مع تركيا. #ليبيا #المرصد
البكوش: وزيرة الخارجية تحاول تعكير صفو علاقتنا مع تركيا. #ليبيا #المرصد
ياحرام المنقوش تعكر دم الاتراك الغلابة بعد كل ماقالوه ان ليبيا ارث عثمانى وعن رغبة اردوغان المتواضعة فى احتلال مةانئ النفط .
صحيح اللى اختشوا ماتوا لو ان واحد اراد معاشرة زوجتك ستقول له اتفضل فانت بلا شرف ولاكرامة اتفوووووه عليك فامرأة وطنية خير منكم جميعا حريم السلطان
مرحب بك في قاعدة بيانات العائلات الليبية القذرة
كل الخوان طلعوا نسوان شراميط واولاد قحبة فليس غريبا عليهم ان يبيعوا وطنهم فمشايخهم باركت الدعارة فى تركيا دالما انها تدر دخلا اربعة مليارات دولار ينفق عليهم جوء منها من عرق الداعرات اتفوووووه عليكم ياكلاب لاشرف ولانخوة ولاكرامة تعيشون كاقذر الحيوانات
عمر المختار ضحى بحياته فى سبيل السيادة الوطنية وانتم تضحون بالوطن فى سبيل حفنة دولارات عفنة يلقيها اليكم كلب من كلاب اردوغان وفى النهاية سيبيعكم بالمجان كما يفعل اللن مع كبار الخرفان المقيمين عنده فالهونة يحتقرهم الجميع ختى من يشغلهم والابطال يحترمهم الجميع حتى اعداءهم ففى مصر يحتفلون بعيد الشرطة يوم 25 يناير واراد المستعمر تشويه عظمة هذا اليوم بالربيع العبرى حيث رفض قسم شرطة الاسماعلية تسليم قسم الشرطة للاحتلال الانجليزى وفضلوا الموت على الاستسلام وواجهوا قوة جبارة وبعد نفاذ ذخيرتهم خرجوا وسط تحية القائد اللنجليزى وضباطه على شجاعتهم وكانوا سببا فى طرد الانجليز بعد ذلك بعد فيام ثورة 23 يوليو فى نفس العام .
فالتاريخ يذكر الابطال باحرف من نور ويلقى بالخونة فى الزبالة
علاقتكم بتركيا علاقه غير سليمه حيث هي ابرمت بين عملاء وغازي محتل لبلادكم علاقه نصاب بمضاح اردوغان نصاب والجانب الليبي مضاح فالعلاقه من آصلها غير صافيه حتي تآتي وزيره حر وشريفه ولدي كبرياء الليبيين فطلبت طلب مشروع وهو ضرورة مغادرة القوات التركيه التي جلبها الخونه والعملاء وصعاليك العصابات الارهابيه التي لازالت تطالب ببقاء المحتل الوزيره ارادت تحرير غرف نومكم من الاتراك فبعضكم قد صرح بأن الاتراك مرحب بغرف النوم وكبيركم قال كنا نستجدي في تركيا غير تعالي احتلينا
علاقه نصاب بمضاحك
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