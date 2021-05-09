القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة. #ليبيا #المرصد
القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا انت وهو مكانكم قرقارش فالنمروش كلب تركى حقير مثلك
Great point ya ugly Turkish dog but one condition must be met and executed first, the great Libyans must burn both of you in a highly blazing FIRE as reward to the ultimate treason & being agents for the diseased Turkish
رايت خلل سياسى تلخروف الغبى جدا يدعى عبدالله الكبير وهو حمار كبير يتعامل بنفس اسلوب كلاب اردوغان فى تركيا فى استفلال الظهوررالاعلامى فى ترديد اكاذيب ساذجة دون اى دليل بل اكاذيب فندها الضيف اللهر باسلوب قانونى واثبت ان الاتفتق مع تركيا باطل طبقا لكل القوانين الدولية والمحلية والاتفاق السياسى والمضخك انه يستشهد بالسفير الامريكى على وجود فاغنر فى سرت ونسى هذا الخروف سوابق امريكا فى الكذب عندما دمروا العراق بحجة وجود اسلخة دمار شامل وهم من كذبوا ذلك فيما بعد فامريكا تكذب لتبرر تدخلها فى اى دولة بحجة وجود الروس مع انهم تركوا قواعدهم فى منبج على الحدود التركية للروس ولم يتركوها للاتراك ياافاك اما عن اتهامه لزيدان بدعم الجيش الوطنى فى دخول طرابلس فهذا شرف لاى محلل دعم جيش بلده المكلف رسميا من مجلس النواب بمحاربة الارهاب ولقد راينا هؤلاء الارهابيين يتهجموا على المجلس الرئاسى وهذا لم ينفيه كما تقول المجلس الرئاسى يل قال كان الهجوم بدون سلاح ليخفف اثر العملية الارهابية
أضف تعليقـك