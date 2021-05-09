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القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

القماطي: يجب أن يعين صلاح النمروش وزيرًا للدفاع بحكومة الوحدة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • Great point ya ugly Turkish dog but one condition must be met and executed first, the great Libyans must burn both of you in a highly blazing FIRE as reward to the ultimate treason & being agents for the diseased Turkish

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  • رايت خلل سياسى تلخروف الغبى جدا يدعى عبدالله الكبير وهو حمار كبير يتعامل بنفس اسلوب كلاب اردوغان فى تركيا فى استفلال الظهوررالاعلامى فى ترديد اكاذيب ساذجة دون اى دليل بل اكاذيب فندها الضيف اللهر باسلوب قانونى واثبت ان الاتفتق مع تركيا باطل طبقا لكل القوانين الدولية والمحلية والاتفاق السياسى والمضخك انه يستشهد بالسفير الامريكى على وجود فاغنر فى سرت ونسى هذا الخروف سوابق امريكا فى الكذب عندما دمروا العراق بحجة وجود اسلخة دمار شامل وهم من كذبوا ذلك فيما بعد فامريكا تكذب لتبرر تدخلها فى اى دولة بحجة وجود الروس مع انهم تركوا قواعدهم فى منبج على الحدود التركية للروس ولم يتركوها للاتراك ياافاك اما عن اتهامه لزيدان بدعم الجيش الوطنى فى دخول طرابلس فهذا شرف لاى محلل دعم جيش بلده المكلف رسميا من مجلس النواب بمحاربة الارهاب ولقد راينا هؤلاء الارهابيين يتهجموا على المجلس الرئاسى وهذا لم ينفيه كما تقول المجلس الرئاسى يل قال كان الهجوم بدون سلاح ليخفف اثر العملية الارهابية

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