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#ليبيا | المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع في #طرابلس ينشر قر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#ليبيا | المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع في #طرابلس ينشر قرار تشكيل لجنة بعضوية وليد اللافي للتحقيق مع الوزيرة المنقوش .. #المرصد دققت الخبر ووجدت التالي : 👇🏻

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎مايكذبوش عليك National ومةالوحدةالوطتية عملية برکان الغضب mins #عملية الغضب رئیس مجلس حكومة الوحدة الوطنية يُشکل لجنة تحقیق وزارية للتحقيق الخارجية المنقوش بخصوه التصريحات التي تتعدى صلاحياتها عقب الخبر :الصحيح تدقيق المرصد : الخبر :الكاذب مركز إعلام برکان الغضب الخبر كاذب والقرار الذي نشره المكتب الإعلامي بركان الغضب مزور من قرار أصلي يحمل الرقم نفسه بشأن تقرير حكم متعلق بهيئة .البيئة الدبيبة يصدر القرار 67 بتشكيل لجنة بعضوية وليد اللافي للتحقيق مع الوزيرة نجلاء المنقوش بعد دعوتها لسحب القوات التركية الصديقية خارج صلاحيتها ودون تنسيق مع مجلس الوزراء ALMARSAD الرصد‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • مهازل، الاستعداد للانقلاب من جديد، شيمكم نقض العهود، نقضتم عهدكم مع القذافي ثم انقلبتم على الشرعية في فجر ليبيا. اذا لم يتحرك العالم الان، انصح اهل الشرق الليبي ولانهم نظفوا مدنهم من هؤلاء الشراذم المطالبة ليس بالفدرالية وانما بالانفصال فهؤلاء لن يبنوا دولة.

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  • لا يملك احد محاسبة وزيرة الخارجية فهى نالت ثقة مجلس التواب وهو الوحيد الذى بحاسبها ان اخطأت ولكنها قامت بدورها الوطنى فى اادفاع عن سيادة الوطن طبقا للقسم امام البرلمان وراينا تايبد لها من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان موتوا بغيظكم باخوان فليبيا بها شجعان من كل مكان امرأة حديدية من بنغازى ورجل وطنى من مصراتى هو بعيو رئيس مؤسسة الاعلام سبق ان خطفته المليشيات وتعرض لحملات شرسة منهم ولم يهتز رجل بمعنى الكلمة وسنرى المزيد من الرجال والنساء المخلصين فى مواجهة المخنثين من حريم السلطان شوية جرذان تستنجد باردوغان الغرقان الان ويتودد للابطال الشجعان الذى تمسكوا بسيادة الاوطان اما ااخائن الخسيس فهو رخيص يبيعه بالمجان

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