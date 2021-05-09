ليبيا | المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع في #طرابلس ينشر قر

#ليبيا | المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع في #طرابلس ينشر قرار تشكيل لجنة بعضوية وليد اللافي للتحقيق مع الوزيرة المنقوش .. #المرصد دققت الخبر ووجدت التالي : 👇🏻
#ليبيا | المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” التابع لوزارة الدفاع في #طرابلس ينشر قرار تشكيل لجنة بعضوية وليد اللافي للتحقيق مع الوزيرة المنقوش .. #المرصد دققت الخبر ووجدت التالي : 👇🏻
مهازل، الاستعداد للانقلاب من جديد، شيمكم نقض العهود، نقضتم عهدكم مع القذافي ثم انقلبتم على الشرعية في فجر ليبيا. اذا لم يتحرك العالم الان، انصح اهل الشرق الليبي ولانهم نظفوا مدنهم من هؤلاء الشراذم المطالبة ليس بالفدرالية وانما بالانفصال فهؤلاء لن يبنوا دولة.
لا يملك احد محاسبة وزيرة الخارجية فهى نالت ثقة مجلس التواب وهو الوحيد الذى بحاسبها ان اخطأت ولكنها قامت بدورها الوطنى فى اادفاع عن سيادة الوطن طبقا للقسم امام البرلمان وراينا تايبد لها من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان موتوا بغيظكم باخوان فليبيا بها شجعان من كل مكان امرأة حديدية من بنغازى ورجل وطنى من مصراتى هو بعيو رئيس مؤسسة الاعلام سبق ان خطفته المليشيات وتعرض لحملات شرسة منهم ولم يهتز رجل بمعنى الكلمة وسنرى المزيد من الرجال والنساء المخلصين فى مواجهة المخنثين من حريم السلطان شوية جرذان تستنجد باردوغان الغرقان الان ويتودد للابطال الشجعان الذى تمسكوا بسيادة الاوطان اما ااخائن الخسيس فهو رخيص يبيعه بالمجان
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