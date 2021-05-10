رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، يستقبلان في العاصمة طرابلس م

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، يستقبلان في العاصمة طرابلس مجموعة من مشائخ وأعيان قبائل مدينتي زليتن ومصراته.
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، يستقبلان في العاصمة طرابلس مجموعة من مشائخ وأعيان قبائل مدينتي زليتن ومصراته.
يجب على المنفى استخدام صلاحيته كقائد اعلى للجيش واعلان حالة الطوارئ وحل اى مليشا متمردة لا تخضع لقياتكم وتتخرك دون اذن او تخالف قرارك الاول بالتحدث لوسائل الاعلام دون اذن ويجب عزل اى واحد منهم وايقاف راتبه واحالته للقضاء العسكرى وعزل قيادته التى لم تسبطر عليه فاذا كان الحداد فشل فى السيطرة على مليشات الحصان او الفار او التاجروى فيجب عزله واختيار قيادة عسكرية حازمة
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