الغارديان: المنقوش تتعرض لضغوط بعد توجيهها دعوة للقوات التركية والمرتزقة لمغادرة #ليبيا. #المرصد
الغارديان: المنقوش تتعرض لضغوط بعد توجيهها دعوة للقوات التركية والمرتزقة لمغادرة #ليبيا. #المرصد
زوبعة فى فنجان رغم تهزيل اعلام الخرفان فى لندن عاصمة الارها وراينا من قبل فشل حملة مسعورة ضد محمد بعيو رئيس مؤسسة الاعلام الوطنية وخطفوه ومع ذلك انتصر عليهم واستمر على موقفه الرافض للاخوان المفلسين من قلب طرابلس ومن احد ابناء مصراته من الشرفاء وهم اقلية بالمدينة النجسة فالمنقوش ستنتصر عليعم انها المرأة الحديدية الليبية مثل تهانى الجبالى فى مصر وعبير موسى فى تونس نساء اقوى من الرجال فى صلابتهن ودفاعهم عن الحق واحرجوا اشباه الرجال الخونة للوطن
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