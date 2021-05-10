شلوف: التحركات الميليشياوية في طرابلس ضد الرئاسي والمنقوش عبارة عن رسالة تركية. #ليبيا #المرصد
شلوف: التحركات الميليشياوية في طرابلس ضد الرئاسي والمنقوش عبارة عن رسالة تركية. #ليبيا #المرصد
الرسالة التركية غبية وجاءت بتائج عكسية فزادت شعبية المنقوش ونقش اسمها الى جانب عمر المختار وراينا الحمار اكار لم يجد فى استقباله احد من الكبار فالمجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش تجاهلوه تماما بينما زمان كان كلب اردوغان ينحنى امامه السراج فهو فى حمايته اما الان المجلس الرئاسى فى حماية الشعب ولا يحتاج لاى كلب محتل .
وكما راينا من خرج على الشرعية قلة غبية من المليشيات الارهابية وتوجد ملبشيات قوية ملتزمة بالشرعية وراينا فشل ذريع للمارشال الخريانى فلم يخرج اى مظاهرات شعببة ضد المنقوش بل خرج شوية جرذان مسلحة خزلت اردوغان من قبل ولم تستطع تخطى الخط الاحمر فالفار والحصان وغيرهم من الخرفان زوبعة فى فنجان وراينا من قبل كيف صمد امامهم محمد بعيو وظل صامدا ضد الخرفان وقريبا نراهم فى السجون مستقرهم المفضل بجانب الدواعش فى سجن مطار معتيقة
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