الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

يبقي طقس معتدل على اغلب مناطق الشمال الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين ( 24 – 32 ) مْ وتتراوح علي مناطق الدواخل والوسط مابين ( 35 – 38 ) مْ، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة نسبياً مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق و ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح على مناطق الساحلية مابين ( 28 – 35 ) مْ ومابين ( 37 – 41 ) على الدواخل والجبل الغربي ومناطق الجنوب.

ومن المتوقع ان تتراجع درجات الحرارة مجددا وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع رياح شمالية نشطة نسبيا، حيث تتراوح يوم الغد مابين (22-30) مْ.

والله أعلم