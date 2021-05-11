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الشاطر يدعو لمنح مساعدة من النفط ومشتقاته إلى تونس. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشاطر يدعو لمنح مساعدة من النفط ومشتقاته إلى تونس. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • طبعا ياشاطط لدعم تحالف حكومة المشيشى المكون من حزب النهضة الارهابى وحزب قلب تونس الفاسد ولن تذهب الحصيلة للشعب التونسى بل الى كرش الغنوشى الذى لديه ثروة تقدر بمليارى دولار ويطمع يخليها عشرة بمساعدة خرفان ليبيا اتفوووووه عليك غبى

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  • بعيد عن شنب الخرفان فالشعب الليبى اولى من كرش الغنوشى وافضل حل لتونس استرداد الاموال التى نهبها الغنوشى وعصابته وادت لانهيار الاقتصاد التونسى ابعدوا الهرفان تتحسن الاحوال

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