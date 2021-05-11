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لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف و

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء 11 / 05 / 2021م -بإذن الله- لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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