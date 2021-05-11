لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف و

لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء 11 / 05 / 2021م -بإذن الله- لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.