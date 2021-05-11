لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف و

لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء 11 / 05 / 2021م -بإذن الله- لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.
لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء 11 / 05 / 2021م -بإذن الله- لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.
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