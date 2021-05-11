جماعة الإخوان: نثق بالحليف التركي الذي ساهم في استقرار الدولة وإنهاء مشروع العسك

جماعة الإخوان: نثق بالحليف التركي الذي ساهم في استقرار الدولة وإنهاء مشروع العسكر. #ليبيا #المرصد
جماعة الإخوان: نثق بالحليف التركي الذي ساهم في استقرار الدولة وإنهاء مشروع العسكر. #ليبيا #المرصد
كلام منطقى يا موقع الاخبار التابع للدويلة الامارات الارهابية التي قتلت الطلبة العزل بالكلية العسكرية طرابلس
احلفلك ان الحلوف التركى لايثق بكم ولايعنيه حكم عسكر ولاحكم منكر انتم بالنسبة له حريم السلطان عبيد عنده بضحى بكم فى اى وقت كما حدث من قبل للاخوانى الحقير عمر البشير وكما يحدث الان لخوان مصر يقدمهم قربان لقاهر الاخوان .
اما اكذوبة حكم العسكر فاكذوبة وافتراء من اخوان الشياطين وغير موجود اصلا فى ليبيا فالجيش الوطنى يحترم الديمقراطية ولو اراد حكم عسكر ياعكر لانشأ مجلس عسكرى لادارة البلاد ولكن هذا لم يحدث فقائد الجيش تم تعيبنه بطريقة ديمقراطية بقرار من نواب ااشعب وهو من حمى حكومة عبد الله الثنى الشرعية التى نالت ثقة نواب ااشعب ياكلب حتى سلمت السلطة الى حكومة وحدة وطنية نالت ثقة نواب ااشعب وادت اليمين الدستورى فى حمايته والجيش الوطنى لو نجح فى تخليص العاصمة من المليشيات الارهابية لقام باجراء انتخابات حرة وثبت بالفعل صحة موقف ااجيش الوطنى عندما مليشيات اجرامية تعتدى على مقر السلطة ااشرعبة وتتطاول على وزيرة فى ااحكومة تسعى لسيادة الوطن العبوا غيرها ياخوان فاسطوانتكم المشروخة تضحك الناس عليكم وتثبت انكم امعات بلا عقل وعكس ما تريدون سيحدث وسيكون الرئيس القادم هو خليغة حفتر رغم انفك بامتخلف
An ex-CIA was lecturing us and confessed that they have foreign “dogs” whom were working with them as informatives (tiny spies). He said that the CIA does NOT trust these foreign agents and the reason is, ” who should trust someone that has already traded or working against their own country or homeland”
Hence, you are so sick (diseased worm filled skulls) and ugly dogs and absolutely have no honor or dignity and should be BURNED ALIVE
You are HAREEEEM Al Sultan RAJEB Mussolini
I salute the mastermind and great Egyptians and what they have done with diseased ShawaTeen
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