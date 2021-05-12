الرعيش: انقلاب الإخوان على المنقوش دليل على أنهم يتحركون بأوامر من تركيا. #ليبيا #المرصد
الرعيش: انقلاب الإخوان على المنقوش دليل على أنهم يتحركون بأوامر من تركيا. #ليبيا #المرصد
كله جاي من درنة والاحزاب
ياسركم من الكذب وتزوير التاريخ
الليبي لاحول الله –
العمالة والقوادة الي تربوا عليها فءة من الليبيين والي ضيعت الشباب الليبي وفككت الرابط الاخلاقي والاجتماعي – واعتنقوا الصوفية والسلفية وتشييع الدين الاسلامي ومحاولة ادخال الأوروبيين والعجم في الاسلام ..!!
وانتمً لم توفوا اعمالكم واماناتكم مع أهليكم وابناء بلادكم ..!!!
هذا والله هو الضلال المبين الذي انتم فيه – ولا تستقيم الأمور الا باستقامة الاعمال – صفوا النية – وخليكم واقعيين – والكذب حيله قصير ويسقط بصاحبه فالهاوية ولو طال الزمن – يوجد من فضحهم ابناءهم بكذبهم وتزويرهمً-
” تخادعون الله وما تخدعون الا انفسكم ” والله بكل شيء مَحيط –
– يوم ينجي الله الصادقين بصدقهم ويخزي الكاذبين –
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