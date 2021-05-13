صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤدي صلاة العيد في مدينة #سرت رفقة آمر غرف

صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤدي صلاة العيد في مدينة #سرت رفقة آمر غرفتها بالقيادة العامة اللواء أحمد سالم ونوابها وبلديتها وجمع من مواطنيها حيث يقيم منذ أيام . #المرصد #ليبيا
صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤدي صلاة العيد في مدينة #سرت رفقة آمر غرفتها بالقيادة العامة اللواء أحمد سالم ونوابها وبلديتها وجمع من مواطنيها حيث يقيم منذ أيام . #المرصد #ليبيا
المنفى هو من يمثل رئاسة ليبيا بالخارج وهو ونائبيه القائد الاعلى للجيش والثلاثة شخصيات وطنية يهمها مصلحة الوطن وسيادته وراينا تجاهلهم لغطرسهم اكار وزير دفاع المحتل التركى واتمنى منه فرض هيبة الدولة من خلال صلاحياته طبقا للاتفاق السياسى فمن حقه اعلان حالة الطوارئ فى البلاد واتخاذ حالة الحرب بموافقة البرلمان ومن حقه تعيين المناصب العسكرية ورفض اى ابتزاز للمليشيات الخارجة عن القانون والعميلة للخارج وبناء عليه اتمنى اتخاذ قرارات رادعة ضد من يرفض الاوامر العسكرية فراينا خروج قيادات عسكرية للمليشيات فى مصراته على وسائل الاعلام بتصريحات وكانها خارج الدولة وتتمرد على القيادة العليا دون ان تجد حساب من قيادتها التابعة لكم مثل الحداد وبالتالى اثبت فشله فى السبطرة عليها ويجب اختيار قيادة عسكرية حازمة من بين لجنة الخمسة عن المنطقة الغربية ليكون رئيسا عاما للاركان تحت قيادة القيادة العامة ويصبح الناضورى نائبا للقائد العام .
ويكون رئيس الاركان العامة الجديد بعموم ليبيا مسئولا عن اعادة هيكلة الوحدات العسكرية وتفكيك المليشيات وتوزيع افرادها على الوحدات بعد اعادة تاهيلهم على الانضباط العسكرى والولاء للوطن ومنع اى رواتب عن المليشيات الخارجة عن القانون طالما ان الطريق مفتوح امام افرادها للانضمام للكتائب النظامية مع فرض التجنيد الاجبار لخريجى الجامعات والمدارس وطرد المرتزقة الاجانب
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