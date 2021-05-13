صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤدي صلاة العيد في مدينة #سرت رفقة آمر غرف

صور | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يؤدي صلاة العيد في مدينة #سرت رفقة آمر غرفتها بالقيادة العامة اللواء أحمد سالم ونوابها وبلديتها وجمع من مواطنيها حيث يقيم منذ أيام . #المرصد #ليبيا