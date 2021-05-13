رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سر

رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سرت
#الحدث_الليبي
رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سرت
#الحدث_الليبي
سر على بركة الله من سرت التى عقد بها اخر مؤتمر قمة عربى قبل الخراب العربى بستة اشهر كان عمرو موسى يضحك مع حكام عرب غدر بهم فهو من اعطى ضوء اخضر عربى للناتو لتدمير ليبيا بالمخالفة لميثاق الجامعة العربية فالموافقة تكون بالاجماع ولكنه باع الجامعة العربية وقبض الثمن مكافأة نهاية خدمة خمسة مليون دولار من اسياده
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