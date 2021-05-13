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رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سر

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة سرت
#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سر على بركة الله من سرت التى عقد بها اخر مؤتمر قمة عربى قبل الخراب العربى بستة اشهر كان عمرو موسى يضحك مع حكام عرب غدر بهم فهو من اعطى ضوء اخضر عربى للناتو لتدمير ليبيا بالمخالفة لميثاق الجامعة العربية فالموافقة تكون بالاجماع ولكنه باع الجامعة العربية وقبض الثمن مكافأة نهاية خدمة خمسة مليون دولار من اسياده

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