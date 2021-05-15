عاجل ليبيا الان ليبيا نيوز

بالفيديو.. انفجار وحريق ضخم قرب ميناء اسدود الخاضع للاحتلال الاسرائيلي

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لحريق ودمار كبير نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة إسدود بجنوب إسرائيل.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع الفيديو على “تويتر”، وقال إن “وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل“.

وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

وتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد على ذلك، قائلا إن ما وقع “لن يمر دون رد“.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك