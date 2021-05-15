بالفيديو.. انفجار وحريق ضخم قرب ميناء اسدود الخاضع للاحتلال الاسرائيلي

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لحريق ودمار كبير نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة إسدود بجنوب إسرائيل.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع الفيديو على “تويتر”، وقال إن “وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل“.

وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

وتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد على ذلك، قائلا إن ما وقع “لن يمر دون رد“.

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel. Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself. This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

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