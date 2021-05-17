شلوف: تعين الدبيبة لأحد قادة الميليشيات كوكيل لوزارة الخارجية جاء رضوخًا لمطالبه

شلوف: تعين الدبيبة لأحد قادة الميليشيات كوكيل لوزارة الخارجية جاء رضوخًا لمطالبهم. #ليبيا #المرصد
شلوف: تعين الدبيبة لأحد قادة الميليشيات كوكيل لوزارة الخارجية جاء رضوخًا لمطالبهم. #ليبيا #المرصد
الدبدوبة التركى خلف القسم بان يكون مخلصا للوطن واكد اخلاصه للخوان حريم السلطان اعداء الاوطان والداعمين للاحتلال
رضوخا لآوامر المليشيات الارهابيه من مدمنين وخرجي سجون وهرابة البشر والوقود هذا جائز ولكن علي الارجح تعيين هذا الارهابي في الخارجيه بآوامر من سيده وولي نعمته اردوغان فدبيبه يدين بالولاء الأعمي لاردوغان وما عينه اردوغان الا لينوب علي ابن عمه المدعو علي دبيبه فعلي ما يبدو اردوغان قد بالنسبه لتعيين علي دبيبه صعب فالليبيين لن يقبلوا به فتعال يا عبد الحميد أعينه رئيس وزراء لدوله انا احتل غربها بالكامل فانت ستكون وزير مستعمره ولتكون محمي قوات تركيه فعليك ان تباشر عملك في الجزء الخاصع للاداره التركيه
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