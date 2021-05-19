الغويل: إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصا

الغويل: إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي. #ليبيا #المرصد
الغويل: إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي. #ليبيا #المرصد
األاعيب قطر والسودان ومصر ولبنان وسوريا ـ فالجهة الشرقية في الدولة ليبيا ـ وغرب ليبيا ـ واقحام تونس والمغرب والجزائر
وكذلك الاعيب الاحزاب التونسين والفساد الجكومي ـ بقيادة السودان والامارات والسعودية ـ بأجندات فرنسية يهودية ـ
على الليبيين مواجهة الوقائع ـ منذ نشر الصور المسيئة عن الرسول عليه السلام وحرق القرأن الكريم ـ
ومن المهم وضع قانون في دول الاسلامية بمنع أي تعامل تجاري ـ مع أي دولة تعتدي على الكتاب المقدس أوعدم إحترام المقدسات الدينية . الا بالرجوع الى الهيئة المجلس القضائي التشريعي للقيادات الوطنية المتعلق بشئون الدولة .
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