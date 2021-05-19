الترجمان: الدبيبة سيحاول كسر حالة الفتور بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إل

الترجمان: الدبيبة سيحاول كسر حالة الفتور بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي. #ليبيا #المرصد
الترجمان: الدبيبة سيحاول كسر حالة الفتور بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي. #ليبيا #المرصد
هى ليست خالة جمود بل حالة جبن من الدبدوبة التركى خةفا من المليشيات ليخطفوه بعكس المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش والذى راينا رئيسه ونائبه مع القائد الاعلى للجيش الوطنى المشير خليفة حفتر لان من ينكر ان حفتر اقوى الرحال فى ليبيا فهو مثل النعامة يدفن رأسه فى الرمال حتى لايرى الواقع فبدون سيطرة حفتر بقراره على وحدات عسكرية تسيطر على ثلاث ارياع ليبيا لكانت ليبيا مثل سوريا ممزقة اما فى الغرب فترى مليشيات فوضوية لا تخضع لسيطرة قيادة موحدة ولو افترضنا استقالة حفتر فستتفكك وحدات الجيش باقليمى برقة وفزان ونرى نزاع مسلح مثل الغرب فوحدات الجيش الوطنى تحب المشير الذى اعاد لهم كرامتهم بعد ان كانت رؤوسهم تقطع فى الشارع فاعاد لم شملهم وجعل منهم قوة تحارب الارهاب وتحمى قوت الشعب الليبى الذى يصب فى المصرف المركزى لصالح الشعب الليبى كله وعلى الدبدوبة التركى ان يدرك ان من يعادى جيش بلده فهو خائن ويخالف القسم امام النواب
أضف تعليقـك