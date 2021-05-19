وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بخصوص الانتخابات البلدية. #ليبيا #المرصد
وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بخصوص الانتخابات البلدية. #ليبيا #المرصد
ليبي ـ الأمن العام المسلح .:
20 مايو، 2021 الساعة 12:29 ص
في بلاغات عن إدارات فيها تزوير ـ وحتى المفتي الشرعي تكلم عن تحريم وتجريم اي شهادات مزورة أو هويات أو عقود ادارية أو مالية أو مصرفية أو عقود زواج أو تمليك ـ
ويتم التعاون الأمني بين شئون الاوقاف الليبية وشئون البلديات ـ والتبليغ عن اي شبهات بما يخص التزوير وسرقة بيانات المواطنين ـ وتقديمهم للعدالة القضائية فوراً والتستر على جريمة يعتبر مشارك في الجريمة .. وبالتبليغ حماية للوطن والمواطن بالدرجة الأولى .
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