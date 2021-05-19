عاجل

وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بخصوص الانتخابات

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من عمداء البلديات بخصوص الانتخابات البلدية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • ليبي ـ الأمن العام المسلح .:
    20 مايو، 2021 الساعة 12:29 ص

    في بلاغات عن إدارات فيها تزوير ـ وحتى المفتي الشرعي تكلم عن تحريم وتجريم اي شهادات مزورة أو هويات أو عقود ادارية أو مالية أو مصرفية أو عقود زواج أو تمليك ـ
    ويتم التعاون الأمني بين شئون الاوقاف الليبية وشئون البلديات ـ والتبليغ عن اي شبهات بما يخص التزوير وسرقة بيانات المواطنين ـ وتقديمهم للعدالة القضائية فوراً والتستر على جريمة يعتبر مشارك في الجريمة .. وبالتبليغ حماية للوطن والمواطن بالدرجة الأولى .

    رد