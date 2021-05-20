بي بي سي تواكب تطورات التحقيق في قضية تفجير مانشستر أرينا الإرهابي. #ليبيا #المر

بي بي سي تواكب تطورات التحقيق في قضية تفجير مانشستر أرينا الإرهابي. #ليبيا #المرصد
بي بي سي تواكب تطورات التحقيق في قضية تفجير مانشستر أرينا الإرهابي. #ليبيا #المرصد
القبض على مجموعة من السحرة والمشعوذين والساحرات والمشعوذات – من اوروبا واسكتلندا يقومون الدم البشري من المرضى واستخدامها في تعاويذ لعبادة الجن وطقوس غريبة مع اقفال حديدية ملونة وشعر وريش وعظام شموع –
ووجد مجموعة من هولاء في دولة الامارات العربية وتم ضبطهم بواسطة الامن المسلح – وهم يقومون بهذه الاعمال لبث المشاكل الاجتماعية والجاهلية وتفكيك الدولة وهم مجموعة ارهابية يهودية او صليبية خارجين عن القانون
يقومون بالسحر والشعوذة داخل الدول العربية والدول الاسلامية وداخل بيوتهم في العمارات السكنية ومضايقة الجيران والمواطنبن بهذه التعاويذ الشيطانية المحرمة –
فعلى الجهات الامن الليبي المسلح التعاون مع الشءون الاسلامية والاوقاف بالقبض والتحقيق في هذه الاعمال الضارة والمشينة القادمة من الأجانب عاى هيءة ألعاب وطلاسم وموسيقى مركبة باصوات شيطانية – والاي توءدي العاءلات والشباب والأطفال الليبيين والمسلمين .
القبض والبلاغ على مجموعة من السحرة والمشعوذين والساحرات والمشعوذات – من اوروبا واسكتلندا يقومون الدم البشري من المرضى واستخدامها في تعاويذ لعبادة الجن وطقوس غريبة مع اقفال حديدية ملونة وشعر وريش وعظام شموع –
ووجد مجموعة من هولاء في دولة الامارات العربية وتم ضبطهم بواسطة الامن المسلح – وهم يقومون بهذه الاعمال لبث المشاكل الاجتماعية والجاهلية وتفكيك الدولة وهم مجموعة ارهابية يهودية او صليبية خارجين عن القانون
يقومون بالسحر والشعوذة داخل الدول العربية والدول الاسلامية وداخل بيوتهم في العمارات السكنية ومضايقة الجيران والمواطنبن بهذه التعاويذ الشيطانية المحرمة –
فعلى الجهات الامن الليبي المسلح التعاون مع الشءون الاسلامية والاوقاف بالقبض والتحقيق في هذه الاعمال الضارة والمشينة القادمة من الأجانب عاى هيءة ألعاب وطلاسم وموسيقى مركبة باصوات شيطانية – والاي توءدي العاءلات والشباب والأطفال الليبيين والمسلمين .
youtube.com/watch?v=kyTU5VNzP3k
youtube.com/watch?v=3caoc-Xf_WQ
القبض على سحرة اوروبين في الاماراات
والسحر الأسود ينتشر في قلاع وحصون أسكتلندا
theguardian.com/books/2009/apr/08/history
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