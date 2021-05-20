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الغرياني: المعركة في فلسطين هي ذاتها التي تحدث في #ليبيا ومن مات فيها فهو شهيد.

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: المعركة في فلسطين هي ذاتها التي تحدث في #ليبيا ومن مات فيها فهو شهيد. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • بأي منطق يقارن هذا الخارف بين محاولة جيش ليبيا الوطني بسط سيطرت الدوله علي زمام الآمر وعلي السياده الوطنيه وطرد العصابات الارهابيه التي تكونت في ليبيا عقب سقوط النظام الذي قائم وبين محاولة أسرائيل طمس الهويه الفلسطنيه واحلال محلها الهويه الصهيونيه في فلسطين العربيه كان ممكن لهذا الغبي اولا ثمه الخارف ثانيا مقارنه تهويد القدس علي يد الصهاينه بمحاولات اردوغان عثمنت غرب ليبيا والقول ليببا أرث تاريخي لتركيا فصهيونية اردوغان و صهيونية الثهاينه فيهما وجه شبه كبير كونهما كلاهما تسعي لالغاء قوميه واحلال بدل عنها قوميه أما محاربة جيش ليبيا الوطني عصابات الشواذ في غرب البلاد ومحاولة الجيش تطهير الغرب الليبي من الشواذ ومن المجرمين الذين هم هاربون من السجون الليبيه عقب قيام قورة 19 مارس 2011 التي قامت بها الدول الاستعماريه ضد القذافي

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