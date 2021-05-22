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بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز PCR لفحوصات الكورونا أعلنت بلدية الكفرة اس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز PCR لفحوصات الكورونا

أعلنت بلدية الكفرة استقبال معدات وأجهزة طبية، منها جهاز للأشعة المقطعية وجهاز “PCR” وذلك عقب زيارة وزير الصحة علي الزناتي الذي تعهد بدعم القطاع الصحي في البلدية ورفع جودة الخدمات الطبية بها.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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