بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز PCR لفحوصات الكورونا أعلنت بلدية الكفرة اس

بلدية الكفرة تستقبل معدات طبية وجهاز PCR لفحوصات الكورونا

أعلنت بلدية الكفرة استقبال معدات وأجهزة طبية، منها جهاز للأشعة المقطعية وجهاز “PCR” وذلك عقب زيارة وزير الصحة علي الزناتي الذي تعهد بدعم القطاع الصحي في البلدية ورفع جودة الخدمات الطبية بها.