دون الاشارة إلى الأتراك ومرتزقتهم.. العرادي: يجب الإفتاء بالجهاد ضد المرتزقة الر

دون الاشارة إلى الأتراك ومرتزقتهم.. العرادي: يجب الإفتاء بالجهاد ضد المرتزقة الروس لإخراجهم من #ليبيا. #المرصد
دون الاشارة إلى الأتراك ومرتزقتهم.. العرادي: يجب الإفتاء بالجهاد ضد المرتزقة الروس لإخراجهم من #ليبيا. #المرصد
كل صفيق كذاب كهذا العرادي اقل ما يجب ان يقال عليه أنه يبلع في المخايط ويغصى في الإبره وهذا الكلام ليس فيه فحش كما سيظنومن لا يعرف الامثال الليبيه هو مثل يضرب لمن يغض الطرف عن شئ ما كبير ويركز كلامه علي شئ صغير كهذا المخلوق الذي تجاهل 20 الف مرتزق سوري جلبهم الأخوان في حزب الشيطان وتطرق لأكذوبه بوجود مرتزقه تحارب الي جانب تاسع جيش في افريقيا فالجيش لا يحتاج قوه بشريه حتي يستورد رجال كما فعلت عصابات الأخوان فعندما تقعص الليبيين في الانضمام الي جبهة حزب الشيطان حاول حزب الشيطان استيراد قوه بشريه يحارب بها جيش ليبيا البطل بقيادة المشير
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