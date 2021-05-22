كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في #ليبيا. #المرصد
كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في #ليبيا. #المرصد
إيمانا من الأمم المتحده أنها طلق العنان لتركيا لتعيين حكومه ليبيه مواليه لتركيا لهذا تؤمن الأمم المتحده ان لا تسويه في ليبيا التي يحمها الاخوان ومليشياتهم الأرهابيه المواليه لتركيا إلا ان يكون لتركيا يد في أي تسويه لذلك ذهب مندوب الأمم المتحده لنقاش تركيا في شأن ليبيا التي حشرت تركيا أنفها في شأن ليبيا بسبب مولاة الأخوان لاردوغان
اطلقت العنان
ليبيا التي يحكمها الأخوان
أضف تعليقـك