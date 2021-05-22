عاجل

كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في #ليبيا. #المرصد

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كوبيش يتوجه إلى تركيا لبحث التسوية السياسية في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • إيمانا من الأمم المتحده أنها طلق العنان لتركيا لتعيين حكومه ليبيه مواليه لتركيا لهذا تؤمن الأمم المتحده ان لا تسويه في ليبيا التي يحمها الاخوان ومليشياتهم الأرهابيه المواليه لتركيا إلا ان يكون لتركيا يد في أي تسويه لذلك ذهب مندوب الأمم المتحده لنقاش تركيا في شأن ليبيا التي حشرت تركيا أنفها في شأن ليبيا بسبب مولاة الأخوان لاردوغان

    رد